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29.10.2020 - 08:20 | | FANATİK

Son dakika | Beşiktaş'a Mensah müjdesi

Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle 14 gündür karantinada bulunan Ganalı orta saha oyuncusu, yoğun tedavi sonrasında problemini geride bıraktı. Tecrübeli futbolcu, 1 maçlık ara sonrasında pazar günü Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla formasına geri dönebilecek.

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Süper Lig’de ilk 4 haftayı 4 puanla kapatıp milli araya giren Siyah-Beyazlılar, ardından bay haftasının da eklenmesiyle 3 haftalık bir mini kamp dönemi geçirmişti. Bu süreçte performansı düşük oyuncuların formunu yükseltmek için ekstra çalışmalar yapan ve yeni transferleri takıma adapte etmek için özel programlar uygulayan teknik ekip, 3-2’lik Denizli galibiyeti sonrasında nefes almıştı. Takıma kazandırılan son isimler; Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’i ilk 11’de görevlendirip 2 oyuncunun performansından da memnun olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3 maç sonra galip gelmeleri sonrasında dün mutlu bir haber daha aldı.

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK
Gana Milli Takımı’ndan döndüğü zaman yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Bernard Mensah’ın, karantina sürecindeki yoğun tedavi sürecini tamamlamasının ardından teknik ekibin keyfi iyice yerine geldi. Son testi negatif olarak belirlenen tecrübeli 10 numara, Kara Kartal’ın pazar günü Yeni Malatya’yla oynayacağı mücadelenin kadrosunda yer alabilecek. 2 haftalık ara sonrasında oyuncusunu bu maça en iyi şekilde hazırlamayı planlayan Sergen Yalçın, hafta sonundaki mücadelede yıldız isimden en iyi şekilde yararlanmayı planlıyor. Mensah’ın yokluğunda Denizlispor maçında Atiba’yı forvet arkası gibi oynatan Yalçın, Ganalı oyuncunun geri dönüşü sonrasında kurguyu eski haline çevirecek.

Son dakika | Beşiktaşa Mensah müjdesi

 

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