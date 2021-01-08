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08.01.2021 - 13:25 | | İSTANBUL, (DHA)

Son dakika | Beşiktaş'a Mensah'tan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş'a Mensah'tan kötü haber
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Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Mensah, Beşiktaş’ın pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Son dakika | Beşiktaşa Mensahtan kötü haber

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