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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'a şok! Mandzukic, Milan yolunda...
14.01.2021 - 10:26 |

Son dakika | Beşiktaş'a şok! Mandzukic, Milan yolunda...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın "Mandzukic'le ilgileniyoruz. Eğer şartları bize uyarsa olabilir" şeklinde açıklama yapmıştı. Milan, Hırvat golcü ile görüştürme gerçekleştirdi. Mandzukic İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mario Mandzukic’te yeni gelişmeler yaşanıyor.

Hırvat golcü için Beşiktaş’ın adı sıklıkla anılsa da Milan’ın resmen devreye girdiği belirtildi.

Gianluca Di Marzio başta olmak üzere İtalya basınında yer alan haberlerde, Mandzukic’in Zlatan Ibrahimovic’in yeni takım arkadaşı olacağı iddia edildi.

Al Duhail’den ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan tecrübeli oyuncunun menajerleri dün Milan kulübünde bir görüşme gerçekleştirdi. 34 yaşındaki yıldızın maaş ve imza parası gibi konularda neler talep ettiği masaya yatırıldı. Daha önce Juventus’ta 2015-2019 arası forma giyen deneyimli yıldızın yeniden Serie A’ya dönmek istediği vurgulandı. 

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