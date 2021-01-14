Son dakika | Beşiktaş'a şok! Mandzukic, Milan yolunda...

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mario Mandzukic’te yeni gelişmeler yaşanıyor.

Hırvat golcü için Beşiktaş’ın adı sıklıkla anılsa da Milan’ın resmen devreye girdiği belirtildi.

Gianluca Di Marzio başta olmak üzere İtalya basınında yer alan haberlerde, Mandzukic’in Zlatan Ibrahimovic’in yeni takım arkadaşı olacağı iddia edildi.

Al Duhail’den ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan tecrübeli oyuncunun menajerleri dün Milan kulübünde bir görüşme gerçekleştirdi. 34 yaşındaki yıldızın maaş ve imza parası gibi konularda neler talep ettiği masaya yatırıldı. Daha önce Juventus’ta 2015-2019 arası forma giyen deneyimli yıldızın yeniden Serie A’ya dönmek istediği vurgulandı.