Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı
17.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin önümüzdeki dönemde Cenk Tosun’u bonservisiyle birlikte takıma kazandırmanın yollarını aradığı ifade edildi.

Son dakika - Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı
ABONE OL

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ara transfer döneminde en çok istediği isimlerin başında gelen Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçında attığı iki golle hem yönetimin hem de teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Hulk ve Mandzukic’in konuşulduğu dönemde Cenk’i listenin başına yazan ve bu transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan Başkan Çebi, milli oyuncunun attığı gollerle geri dönmesinin mutluluğunu yaşıyor. Beşiktaşlı bazı yöneticilerin Gençlerbirliği maçından sonra Başkan Çebi’yi telefonla arayarak, Cenk Tosun transferindeki ısrarı nedeniyle özel olarak tebrik ettikleri belirlendi.
Ahmet Nur Çebi’nin önümüzdeki dönemde Cenk Tosun’u bonservisiyle birlikte takıma kazandırmanın yollarını aradığı da ifade edildi. Şu an için bu konuyu gündeme getirmeyen Çebi’nin, yaz transfer döneminde Cenk’i listenin en başında tutacağı kaydedildi. Everton’la sözleşmesi 2022’de bitecek olan 29 yaşındaki Cenk’in de şartların oluşması halinde kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika - Beşiktaşın Cenk Tosun planı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Beşiktaş'ta Larin'e 15 milyon euroluk teklif!
Bir göz atalım | Coman'ın Hertha Berlin'e attığı gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
    Mbappe fırtınası! Pique çaresiz kaldı...
  2. PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
    PSG, Barcelona'yı darmadağın etti!
  3. Leipzig - Liverpool: 0-2
    Leipzig - Liverpool: 0-2
  4. Büyüka: Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor
    Büyüka: Beşiktaş diğerlerinden 2-3 gömlek daha iyi oynuyor
  5. Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi!
    Beşiktaş'ta sözleşme zirvesi!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor!

Son dakika - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal göz kamaştırıyor!

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

Son dakika - Süper Lig'de 4 büyükler nokta atışı transferleriyle dikkat çekti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet