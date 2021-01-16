Son dakika - Beşiktaş'ın Galatasaray kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Galatasaray derbisi kadrosuna alındı.

Cezalı Welinton ve yabancı sınırına takılan Hasic, kadroda yer almıyor.

İşte Beşiktaş'ın derbi kadrosu;

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Kartal derbiye hazır

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girdi.