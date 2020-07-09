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09.07.2020 - 10:24 | | Sabah

Son dakika | Beşiktaş'ın gündeminde Silviu Lung var

Loris Karius'un sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kayserispor'un deneyimli ismi Silviu Lung oldu. Siyah-beyazlı takıma karşı müthiş bir maç çıkaran Lung, Sergen Yalçın'dan tam not aldı.

Son dakika | Beşiktaş'ın gündeminde Silviu Lung var
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Beşiktaş'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'de yer alan habere göre son oynanan Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen Silviu Lung listenin en başına dahil edildi.

Son dakika | Beşiktaşın gündeminde Silviu Lung var

Kayserispor'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetimin, 31 yaşındaki Rumen kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.

LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Sergen Yalçın'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor.

47 yaşındaki hocanın, gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.

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