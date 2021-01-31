Son dakika - Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! Maç öncesi Muhtemel 11'ler...

132. buluşma

Beşiktaş ile Trabzonspor bugün 132. kez karşılaşacak. Geride kalan 131 maçın 54’ünü Kartal, 45’ini bordo-mavili takım kazandı, 32 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş ile Trabzonspor bugün 132. kez karşılaşacak. Geride kalan 131 maçın 54’ünü Kartal, 45’ini bordo-mavili takım kazandı, 32 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 182 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi. Beşiktaş, Süper Lig’de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. Karadeniz ekibi bu süreçte 3 galibiyet alırken, 7 maç eşitlikle bitti. Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 16 maçta 4 kez yenilirken, 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Kartal’dan müthiş seri

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandıran siyah-beyazlı takım kalesinde sadece 4 gol gördü. Kartal evinde çıktığı son 8 lig maçını kazanmayı da başardı.

Sarı tehlike

Kartal’da Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 23. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Tek fark Rıdvan

Kartal dün akşam yaptığı son antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusundan sonra çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Teknik patron Sergen Yalçın’ın, Trabzonspor’a karşı geçen haftaki Göztepe maçının kadrosunda tek değişiklik yapması bekleniyor. N’Sakala’yı kulübeye çekmeyi planlayan Yalçın’ın, Rıdvan’ı bu kez 11’de görevlendireceği öğrenildi. Kartal’da hafta arası idmanda sakatlanan ve sol ayak bileği bağında yırtık belirlenen Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.

Avcı bu kez rakip

Süper Lig’de kısa sürede ayağa kaldırdığı Trabzonspor’u hafta arası TFF Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyan Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp geçen sezon ikinci yarının ilk haftasında Demir Grup Sivas’a karşı alınan 2-1’lik yenilginin ardından Avcı’nın görevine tek taraflı olarak son vermişti.

Takımla çalıştı kadroya da girdi

Trabzonspor, Beşiktaş maçının son hazırlığını dün öğle saatlerinde yaptı. Bordo-mavili futbolcuların, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği aktarılırken, yeni transfer Bakasetas ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Trabzon’a sabah 06.00’da gelen ve takımla birlikte çalışan Yunan futbolcu müsabaka kadrosuna da alındı. Karadeniz ekibi akşam özel bir uçakla İstanbul’a gelerek kampa girdi.