Son dakika - Beşiktaş'ın rakibi Erzurumspor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la bugün Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanın, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Kartal’da cezalı Valentin Rosier’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Gökhan Töre ile izolasyon sürecinde olan Utku Yuvakuran kadroda yer almıyor.

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