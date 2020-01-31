SON DAKİKA | Beşiktaş'ın Rizespor maç kadrosu açıklandı

Siyah beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk maç kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu duyuruldu.

İşte maç kadrosu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Sergen Yalçın'ın imza törenini izliyoruz