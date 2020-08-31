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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi!
31.08.2020 - 22:57 |

Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Francisco Montero, İstanbul'a geldi

Son dakika | Beşiktaş'ın transferi Francisco Montero, İstanbul'a geldi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid'den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'ya kavuştu.

Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından kendisini 1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Deportivo forması giymiş ve 1'i Kral Kupası olmak üzere 31 maçta boy göstermişti.

Son dakika | Beşiktaşın transferi Francisco Montero, İstanbula geldi

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