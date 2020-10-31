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31.10.2020 - 19:19 | | DHA

Son dakika - Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor kadrosu belli oldu! Gökhan Töre...

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre yer almadı.

Son dakika - Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor kadrosu belli oldu! Gökhan Töre...
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Süper Ligin 7nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, yarınki maçın kadrosu da belli oldu. Sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna dahil edilmedi

Son dakika - Beşiktaşın Yeni Malatyaspor kadrosu belli oldu Gökhan Töre...

Son dakika - Beşiktaşın Yeni Malatyaspor kadrosu belli oldu Gökhan Töre...

 

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