31.10.2020 - 19:19 | | DHA
Son dakika - Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor kadrosu belli oldu! Gökhan Töre...
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre yer almadı.
Süper Ligin 7nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, yarınki maçın kadrosu da belli oldu. Sakatlığı devam eden Gökhan Töre, maç kadrosuna dahil edilmedi