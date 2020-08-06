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06.08.2020 - 22:25 | | İHA

Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, İstanbul'a geldi.

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Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimaı'na geldi. geldi. N'Sakala'nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan N'Sakala, Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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