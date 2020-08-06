Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, İstanbul'a geldi

Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimaı'na geldi. geldi. N'Sakala'nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan N'Sakala, Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta Yoğun Tempo!