SON DAKİKA - Beşiktaşlı Oğuzhan resmen Feyenoord'da

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'nın Feyenoord Kulübü'ne kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi ve ardından da resmi siteden bu transferi açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Oğuzhan Özyakup'un bugün itibarıyla Feyenoord'a kiralandığı kaydedildi.

Oğuzhan Özyakup, dün İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son sezonlarda performansının çok tartışıldığını belirterek, "Tamamen mutlu, huzurlu olmak için, tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum." demişti.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Özyakup, 2019-20 sezon sonuna kadar Feyenoord Rotterdam’a kiralanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

Ozi'den ayrılık açıklaması

27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ AİLESİNE 19 YAŞIMDA KATILDIM, BEŞİKTAŞ İLE BÜYÜDÜM"

"19 yaşımda Beşiktaş Ailesi’ne katıldım. Beşiktaş’ta, Beşiktaş ile büyüdüm. Yaklaşık 8 senedir hep gurur ve mutlulukla giydim siyah beyaz formamı. Her futbolcuya nasip olmayacak mutluluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Futbolla ilgili en güzel ve en özel anılarımın hemen hepsini Beşiktaş’ta yaşadım. Son dönemde maalesef bir o kadar da üzüldüm. Çok konuşmadım, çok paylaşmadım bazı şeyleri."

"KULÜBÜMLE İLGİLİ 'İÇERİDE ALACAĞIM VAR' AÇIKLAMASI YANLIŞ GELDİĞİ İÇİN MECBUR KALANA KADAR AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİM"

"Para ile ilgili sorun çıkarttığıma dair haberler yapıldı. Haklı oldukları için değil, kulübümle ilgili “içeride alacağım var” diye açıklama yapmak bana yanlış geldiği için mecbur kalıncaya kadar açıklama yapmak istemedim. Ailem ve aile hayatım hep aynı düzende devam etmesine rağmen, maksatlı ve olmadığım biri gibi gösterildiğim haberlere uyandım. Belki daha iyi yönetebilirdim, belki daha çok konuşmam gerekiyordu. Tek mücadelemin sadece kendimle, kendimi geliştirmek için olmasını istedim ama aynı anda farklı konularla mücadele ederken buldum kendimi."

"BU BİR VEDA DEĞİL, SADECE BİR ARA"

"İnanıyorum ki bu ara her konuda çok iyi gelecek. Uzun ilişkiler zordur. Her uzun ilişkide de inişler çıkışlar, iyi günler kötü günler olur. Bu bir veda değil. Daha uzun ömürlü bir ilişki için sadece bir ara... Her şey için teşekkür ederim."

Oğuzhan'ın Beşiktaş günlerinden doğum günü kutlaması...