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11.10.2020 - 11:19 | | Sabah

Son Dakika| Beşiktaş'ta Abdullah Avcı kamburu!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevine son verilen Abdullah Avcı, kulüple uzlaşmaya yanaşmıyor.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı krizi devam ediyor. Yönetimin, 2022 yılının Mayıs ayına kadar her ay 1 milyon TL ödemek zorunda olduğu Avcı'yla uzlaşmak için defalarca görüşmek istediği ancak reddedildiği öğrenildi.

Siyah-Beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı için avukatı önceki gün ani bir çıkışla, "Bugüne kadar Beşiktaş'tan hiçbir ödeme almadık" açıklamasını yapmıştı.

Yönetimin, 2022 yılının Mayıs ayına kadar her ay 1 milyon TL ödemek zorunda olduğu Avcı'yla uzlaşmak için defalarca görüşmek istediği ancak reddedildiği belirtildi. Tecrübeli hocanın, kulübe birçok kez ihtarname yolladığı ortaya çıktı.

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Son Dakika| Beşiktaşta Abdullah Avcı kamburu

Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu
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