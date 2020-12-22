Son dakika - Beşiktaş'ta Aboubakar dünya yıldızlarını geride bıraktı! Ronaldo...

ONUR DİNÇER



Beşiktaş’ın Kamerunlu forveti, Süper Lig’de forma giydiği son 5 maçta 7 gole imza atarken, Avrupa’da da zirveye çıktı, dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı. Avrupa’da Aboubakar dışında üst üste 5 lig maçında golle buluşan bir oyuncu bulunmuyor

Sezona durgun başlamasına rağmen son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da fileleri havalandırarak serisini sürdürdü. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe (2), Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor’un ardından Erzurum’u (2) boş geçmeyen Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı forma ile çıktığı üst üste 5. lig maçında da skor üretti.



Son 7 maçta boşu yok

Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile çıktığı son iki maçta da gol atmıştı. Deneyimli forvet toplam üç gol kaydettiği kasım ayındaki iki milli maçın hemen ardından çıktığı Başakşehir maçıyla serisini Süper Lig’e taşıdı. Aboubakar kulüp ve milli takım olmak üzere oynadığı son 7 maçta da üst üste gol atmayı başardı. Başarılı oyuncu bu 7 karşılaşmada toplam 10 gol kaydetti.

Vincent Aboubakar, Erzurumspor karşısında attığı gollerle toplam gol sayısını 8’e yükseltti, Süper Lig’deki gol krallığının birinci sırasına yerleşti. Haftayı boş geçen Alanyasporlu Davidson 6 golle ikinci sıraya geriledi. Beşiktaş’ın yıldız santrforu sadece Türkiye’de değil Avrupa çapında da son haftaların en formda golcüsü haline geldi. Avrupa’da son 5 lig maçında üst üste gol atmayı başaran veya bu süreçte Aboubakar’dan fazla skor üreten bir isim bulunmuyor.







Sadece Gonçalves

Siyah-beyazlıların santrforu, ülke liglerinde gol krallığı yarışında başı çeken dünya yıldızı isimlerden daha skorer olmayı başardı. Son beş lig maçında 7 gol kaydeden Aboubakar ile aynı gol sayısına ulaşan tek futbolcu Sporting’den Pedro Gonçalves oldu ancak Portekizli ofansif orta saha oyuncusu, söz konusu beş maçın tamamında fileleri havalandıramadı.

Penaltıdan 4 golü var

Süper Lig’de rakip fileleri 8 kez havalandıran Vincent Aboubakar bu gollerin yarısını (4 gol) penaltıdan kaydetti. Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında kazanılan penaltı atışlarını gole çeviren Kamerunlu forvet, kafa vuruşlarıyla 2, sağ ve sol ayağıyla ise birer gol attı.

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