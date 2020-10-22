Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic idmana bile çıkmıyor

Sol arka adalesindeki hafif sakatlığı sebebiyle dün de bireysel olarak hazırlıklarına devam eden tecrübeli futbolcunun, bugün ya da yarınki antrenmanda takımla birlikte olması bekleniyor. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 5 maçta görev alıp ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki oyuncunun, pazartesi günkü Denizlispor karşılaşmasının kafilesinde yer alması beklenirken; ilk 11’de yer alması ise zor gözüküyor.