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22.10.2020 - 08:53 | | FANATİK

Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic idmana bile çıkmıyor

Bernard Mensah’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından pazartesi günkü Denizlispor maçı öncesi gözlerin çevrildiği Adem Ljajic, dünkü idmanda da salonda çalıştı.

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Sol arka adalesindeki hafif sakatlığı sebebiyle dün de bireysel olarak hazırlıklarına devam eden tecrübeli futbolcunun, bugün ya da yarınki antrenmanda takımla birlikte olması bekleniyor. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 5 maçta görev alıp ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki oyuncunun, pazartesi günkü Denizlispor karşılaşmasının kafilesinde yer alması beklenirken; ilk 11’de yer alması ise zor gözüküyor.

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Son dakika | Beşiktaşta Adem Ljajic idmana bile çıkmıyor

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