22.10.2020 - 08:53 | | FANATİK
Son dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic idmana bile çıkmıyor
Bernard Mensah’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından pazartesi günkü Denizlispor maçı öncesi gözlerin çevrildiği Adem Ljajic, dünkü idmanda da salonda çalıştı.
Sol arka adalesindeki hafif sakatlığı sebebiyle dün de bireysel olarak hazırlıklarına devam eden tecrübeli futbolcunun, bugün ya da yarınki antrenmanda takımla birlikte olması bekleniyor. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 5 maçta görev alıp ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki oyuncunun, pazartesi günkü Denizlispor karşılaşmasının kafilesinde yer alması beklenirken; ilk 11’de yer alması ise zor gözüküyor.