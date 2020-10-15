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15.10.2020 - 12:23 |

Son Dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi sahaya iniyor

Transfer döneminde yapılan eleştirilere sessiz kalan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 16 Ekim Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Çebi, 9 yeni takviyeyle birlikte merak edilenleri yanıtlayacak.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon takıma kazandırılan 10 yeni futbolcunun 9'uyla 16 Ekim Cuma basın mensuplarının karşısına geçecek.

Çebi'yle beraber; Montero, Welinton, N'Sakala, Valentin Rosier, Josef de Souza, Gökhan Töre, Atakan Üner, Rachid Ghezzal ve Aboubakar'ın da yer alacağı basın toplantısı, Vodafone Park'ta saat 14.00'te yapılacak.

Korona testi pozitif çıkan Bernard Mensah, etkinlikte yer alamayacak. Uzun süren sessizliğini bozacak olan Başkan; yeni takviyelerle, medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

İlk olarak yeni oyuncular ve geride bıraktıkları transfer çalışmalarıyla ilgili olarak merak edilen konulara açıklık getirecek olan Başkan Çebi'nin, toplantının ikinci bölümünü ise yönetime yapılan yoğun eleştirilere ayırması bekleniyor. Yönetim kurulunda değişiklik yapacağı iddiaları ortaya atılan Siyah- Beyazlılar'ın 1 numarasının, bu konuda da suskunluğunu bozacağı tahmin ediliyor.

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