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17.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde zorlu bir fikstüre girdiklerini belirtti, Teknik Direktör Sergen Yalçın’a tam destek verilmesini istedi

Son dakika - Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a destek!
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SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’de milli aradan sonra zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş’ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehir’le cumartesi günü oynanacak maç öncesi tüm camianın kenetlenmesini istedi.
Siyah-beyazlı kulübün patronu, yönetim kurulu arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede, Başakşehir, Fenerbahçe (D), Kasımpaşa ve Alanyaspor (D) maçlarından başarılı sonuçlarla ayrılmak için bir bütün olunması gerektiğini dile getirdi. Mali problemler ve Kovid-19 salgınının yanı sıra sezona çok erken başlamanın sıkıntılarını yaşadıklarına vurgu yapan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın çok zorlu bir dönemde göreve geldiğini söyledi.

Tüm camianın Sergen Yalçın’ın arkasında olmasını isteyen Başkan Çebi’nin, “Hocamız zorlu koşullarda görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hepimizin görevi ve önceliği Beşiktaş’ın başarısıdır. Maçlar seyircili oynansaydı Sergen Yalçın çok daha rahat olurdu” ifadelerini kullandığı belirlendi.
İçinde bulundukları zorlu dönemin yükünü sadece Sergen Yalçın’a bırakmanın adil olmadığını aktaran Başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında golcü transferi başta olmak üzere teknik heyetin talepleri doğrultusunda gereken takviyelerin yapılacağını da ifade etti.

Son dakika - Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebiden Sergen Yalçına destek

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