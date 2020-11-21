Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan heykel cevabı!
21.11.2020 - 21:26 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan heykel cevabı!

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu

Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'dan heykel cevabı!
ABONE OL

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu

"Bugün hem ben hem takım iyi performans sergiledi. İlk yarıda daha çok istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar verdik. Oyunu önde oynamayı erken bıraktık. Çok geri çekildik. Rakip bu yüzden pozisyonlar buldu."

"2-0 ile içeri gitmek motivasyondu, özgüvendi. 3-0'dan sonra da geri çekildik. Goller buldular. Güzel bir mesaj verdik herkese. Önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maç öncesi özgüven oldu bu galibiyet bize."

"Larin için mutluyum. Takıma katkı sağlıyor. Tehlikeli bir oyuncu. Onun iyi performansı bize güven veriyor. Formda olması takım için iyi. Hep beraber iyi gidiyoruz, zorundayız. Milli aradan sonra henüz ilk maçtı. Böyle devam etmeliyiz."

"Atiba, heykelinin nereye dikilmesini ister?" sorusuna Atiba Hutchinson, "Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Bu sevgiye minnettarım. Ben sahada olduğum her an elimden geleni yapmaya devam edeceğim." yanıtını verdi.

Son dakika - Beşiktaşta Atiba Hutchinsondan heykel cevabı

    Mustafa Kaplan: "Alınan 5-1'lik mağlubiyetten dolayı özür diliyoruz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Hangi başarıyla bu maça atandı?"
      "Hangi başarıyla bu maça atandı?"
    2. Yalçın: 'Laubali davranışlar...'
      Yalçın: 'Laubali davranışlar...'
    3. Atiba'dan heykel cevabı!
      Atiba'dan heykel cevabı!
    4. "Tek idmanla maça çıktım"
      "Tek idmanla maça çıktım"
    5. Yuvakuran'dan F.Bahçe açıklaması!
      Yuvakuran'dan F.Bahçe açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor"

    Son dakika - Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor"

    Son dakika - Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz Fenerbahçe maçında yok!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz Fenerbahçe maçında yok!

    Son dakika - Fenerbahçe sonrası Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan VAR tepkisi!

    Son dakika - Fenerbahçe sonrası Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'dan VAR tepkisi!

    Son dakika - Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan özür diledi!

    Son dakika - Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan özür diledi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet