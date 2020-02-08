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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta Başakşehir öncesi Gökhan Gönül şoku!
08.02.2020 - 18:20 | | İHA

Son dakika | Beşiktaş'ta Başakşehir öncesi Gökhan Gönül şoku!

Süper Lig'de Gazinatep'i konuk eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maça Gökhan Gönül’den yoksun olarak çıkacak.

Gaziantep maçının 55. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Bu sezon Trabzonspor, Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, Gaziantep karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Gökhan, 23. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyebilecek. 

Son dakika | Beşiktaşta Başakşehir öncesi Gökhan Gönül şoku

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