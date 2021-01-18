Son dakika - Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi derbi primini açıkladı!

Derbiden üç puanla ayrılan Beşiktaş’ta futbolcular 50’şer bin lira prim almaya kazandı. Maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik heyet ve oyuncuları tek tek kutlayan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin prim miktarını adam başı 50 bin lira olarak açıkladığı aktarıldı.

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