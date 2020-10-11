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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Mandzukic'i değil takım maaşını seçti!
11.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Mandzukic'i değil takım maaşını seçti!

Ekim ayına kadar olan tüm alacakları ödeyen Beşiktaş Başkanı Çebi, Mandzukic’ten neden vazgeçtiğini şu sözlerle anlattı: “İmza parası vereceğime bu parayı takımdaki oyunculara aktarırım daha iyi... Bizim önceliğimiz takımın maaş ödemelerini geciktirmemek.”

Son dakika | Beşiktaş'ta Başkan Çebi, Mandzukic'i değil takım maaşını seçti!
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SERDAR SARIDAĞ

Kendisine ve aile bireylerine ait taşınmazları ipotek gösterip, bankalardan 120 milyon TL kredi çekerek kulübün maddi anlamda nefes almasını sağlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bunu sezon boyunca devam ettirmek istiyor.
Transferin son gününde Mandzukic için imza parası vermek istemeyen Ahmet Nur Çebi’nin yakın çevresine, “Önce iki yıllık anlaşma üzerinden 3 milyon euro imza parası istendi. Sonra bir yıllık ve 1.5 milyon euro olsun denildi. Ben imza parası vereceğime bu parayı takımdaki oyunculara öderim daha iyi... Bizim önceliğimiz takımın maaş ödemelerini geciktirmemek” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Bu sene transferde harcanan paranın geçmişe göre çok hesaplı olduğunu da yönetim kurulundaki arkadaşlarına aktaran Çebi’nin, ihtiyaç olunması halinde devre arası transfer döneminde takıma takviye yapabileceklerini aktardı. Maaşları zamanında ödenmiş bir takımın çok daha üretken olacağını söyleyen ve bu konuda Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da kafasının rahat olacağını dile getiren Ahmet Nur Çebi’nin, transfer dönemi çalışmaları için bir basın toplantısı düzenleyebileceği öğrenildi.
Devre arası transfer döneminde de imza parası gibi dayatmalara karşı duracağını üstüne basa basa yönetim kurulunda söyleyen Başkan Çebi, imza parası verilmesi halinde takımın maaş ödemelerinin aksayabileceğini de sözlerine eklediği vurgulandı.

Son dakika | Beşiktaşta Başkan Çebi, Mandzukici değil takım maaşını seçti

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