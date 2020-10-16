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16.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah Denizlispor'a yetişmiyor

Beşiktaş'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Gana Milli Takımı’ndan dönüşünde İstanbul’da yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek. Evindeki 14 günlük izolasyon süreci başlayan yıldız futbolcu, Denizlispor’la 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Herhangi bir şikayeti bulunmayan Mensah üst üste iki testi negatif çıktıktan sonra tesislere dönebilecek.

Son dakika | Beşiktaşta Bernard Mensah Denizlispora yetişmiyor

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