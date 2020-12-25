Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Domagoj Vida fırtınası!
25.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Domagoj Vida fırtınası!

Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ağları yine sarstı. Hırvat stoper, Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanındaki gol orucunu da bozdu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Domagoj Vida fırtınası!
ABONE OL

Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida geçen haftaki Büyükşehir Belediye Erzurumpor maçının ardından Ankaragücü karşısında da golünü attı. Erzurumspor karşısında topuğuyla müthiş bir gol kaydeden Vida dün akşam da kafa vuruşuyla fileleri sallayarak zorlu maçta takımını üstünlüğe taşıdı.
Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından çok iyi yükselen Vida meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu ve bu sezon ikinci golünü attı. Hırvat stoper, Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanındaki gol orucunu da bozdu.
Kartal, sarı-lacivertli takımla rakip sahada oynadığı son 4 maçta gol atamazken, 1 yenilgi, 3 beraberlik almıştı. Beşiktaş, Ankaragücü'nü son olarak 2008-2009'daki maçta 3-1 yenerken, bu müsabakada son golü Bobo kaydetmişti.

Son dakika - Beşiktaşta Domagoj Vida fırtınası

Kafalar yarıldı
Müsabakada 45+1 oynanırken taç çizgisi kenarında Cyle Larin ile Kitsiou arasında herkesi korkutan bir çarpışma meydana geldi. Larin topa dokunduktan sonra Kitsiou rakibinin kaşına sert bir darbe indirince, iki oyuncu da acı içinde yere yığıldı. Sağlık ekipleri Larin’in açılan kaşına ve Yunan oyuncunun yarılan başına dikiş atarak özel bandaj uyguladı. Kitsiou 45+4’te, Larin ise 45+6’da oyuna dahil olabildi. Yunan oyuncu devre arasında yerini Erdi'ye bıraktı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ankaragücü - Beşiktaş maçında Sergen Yalçın çılgına döndü! Kulüpten paylaşım...

Francisco Montero, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Mustafa Tokgöz: "Çok ciddi hatalar var"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de tam kadro planı!
    Fenerbahçe'de tam kadro planı!
  2. İtalya’da gündem Hakan Çalhanoğlu
    İtalya’da gündem Hakan Çalhanoğlu
  3. Taylan Antalyalı fiyatını katladı!
    Taylan Antalyalı fiyatını katladı!
  4. Domagoj Vida fırtınası!
    Domagoj Vida fırtınası!
  5. Erol Bulut’a baskı sona erdi
    Erol Bulut’a baskı sona erdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Flavio: "Galatasaray tehlikeli"

Flavio: "Galatasaray tehlikeli"

Menemenspor’da ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...

Menemenspor’da ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...

VakıfBank’ta yeni teknoloji

VakıfBank’ta yeni teknoloji

Son dakika - Fatih Terim geç geldiği için uyarmıştı! Luyindama'dan sürpriz hamle...

Son dakika - Fatih Terim geç geldiği için uyarmıştı! Luyindama'dan sürpriz hamle...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet