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07.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kara gecesi!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Gaziantep’te yaptığı inanılmaz hatalarla maça damgasını vurdu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun kara gecesi!
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Mirallas’a asist!
Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Gaziantep’te yaptığı inanılmaz hatalarla maça damgasını vurdu. Gaziantep FK’nın, Mirallas ile bulduğu ilk golde Muhammet Demir’in zayıf vuruşunu sektiren Ersin ilk devre biterken 1-0 geriye düştükleri pozisyonda başrolü oynadı. Mirallas’a adeta asist yapan Ersin büyük tepki topladı.

13 yıl sonra kırmızı
Ersin Destanoğlu ikinci yarıda gördüğü kırmızı kartla ise tarihe geçti. Savunma arkasına atılan uzun topta kalesini terk eden ve ceza sahası dışında Muhammet Demir’in dizine sert bir darbe indiren Ersin, 55’te direkt kırmızı kartla atıldı. Beşiktaş’ta kırmızı kart gören son kaleci Ekim 2007 tarihinde Rüştü Reçber olmuştu.

Son dakika - Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun kara gecesi

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