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19.12.2020 - 16:06 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Son dakika | Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının kadrosu açıklandı
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroda yer almadı. Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan siyah-beyazlı ekipte, Utku Yuvakuran da kadroda bulunmuyor. Rosier ise kart cezalısı...

Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Emre Bilgin, Ersin Destanoğlu, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Kouodu, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Son dakika | Beşiktaşta Erzurumspor maçının kadrosu açıklandı

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