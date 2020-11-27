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27.11.2020 - 21:42 | | DHA

Son dakika - Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Ajdin Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Ajdin Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasicin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın, Süper Ligin 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

Son dakika - Beşiktaşta Fenerbahçe derbisi öncesi Ajdin Hasicin koronavirüs testi pozitif çıktı

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