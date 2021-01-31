Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Isimat Mirin...

Gelen son dakika haberine göre sezon başından beri kadro dışı olan futbolcu Isimat-Mirin'in siyah beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi feshedildi. Gelen bilgilere göre 1.5 yıllık sözleşmesi olan futbolcu, alacaklarının yarısı karşılığında Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetti.

Öte yandan ASpor'da yer verilen haberde Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolculardan olan Jeremain Lens'in Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması halinde Lens, sezon sonuna kadar Fatih Kararümrük forması giyecek.