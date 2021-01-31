Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Isimat Mirin...
31.01.2021 - 16:10 |

Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Isimat Mirin...

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

ABONE OL

Gelen son dakika haberine göre sezon başından beri kadro dışı olan futbolcu Isimat-Mirin'in siyah beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi feshedildi. Gelen bilgilere göre 1.5 yıllık sözleşmesi olan futbolcu, alacaklarının yarısı karşılığında Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetti.

Öte yandan ASpor'da yer verilen haberde Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolculardan olan Jeremain Lens'in Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması halinde Lens, sezon sonuna kadar Fatih Kararümrük forması giyecek.

Son Dakika | Beşiktaşta flaş ayrılık Isimat Mirin...

Bursaspor taraftarından muhteşem koreografi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Isimat Mirin...
    Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Isimat Mirin...
  2. Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda
    Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda
  3. Ümraniyesporlu futbolculardan fair-play örneği
    Ümraniyesporlu futbolculardan fair-play örneği
  4. Giresunspor, TFF 1. Lig'de liderliğini sürdürdü
    Giresunspor, TFF 1. Lig'de liderliğini sürdürdü
  5. CANLI | Alanyaspor-Sivasspor
    CANLI | Alanyaspor-Sivasspor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Denizlispor - Göztepe

CANLI | Denizlispor - Göztepe

CANLI | Gençlerbirliği-Antalyaspor

CANLI | Gençlerbirliği-Antalyaspor

Fenerbahçe'de Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı

Ferdi Kadıoğlu, takımla çalışmalara başladı

Ferdi Kadıoğlu, takımla çalışmalara başladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet