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20.01.2021 - 12:14 |

Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Şenol Güneş...

Siyah-Beyazlı formayla yaptığı önemli çıkışla alkış toplayan Rıdvan Yılmaz’a, A Milli takım kapıları da açılıyor.

Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Şenol Güneş...
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından takımda şans verdiği isimler arasında yer alan Rıdvan Yılmaz, Kara Kartal’ın sol bek hattında önemli bir çıkışa imza atmıştı. Geçen sezonun son bölümünde bu bölgede Caner Erkin’i kulübede bekleten 19 yaşındaki futbolcu, yeni dönemde de geri planda kalmadı. Aytemiz Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala’nın transfer edilmesinin ardından tecrübeli oyuncuyla forma rekabetine giren Rıdvan, 18 lig maçının 10’unda görevi kaptı. Son olarak geçen hafta Galatasaray’la oynanan derbiye ilk 11’de çıkıp bir de asist yapan yetenekli futbolcu, istikrarının karşılığını almaya devam ediyor. Türkiye U21 Milli Takımı’nda da başarıyla görev yapan 1,74’lük oyuncu, adım adım A Milli Takım’a gidiyor.

Uzun süredir takip ediyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in uzun süredir takibinde bulunan Rıdvan Yılmaz, Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlılar’ın kadrosunda yer alacak. Rıdvan’ın Beşiktaş’taki gelişimini yakından takip eden Şenol Güneş’in, Siyah-Beyazlılar’ın teknik ekibinden de sık sık bilgi aldığı öğrenildi. Son olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştiren Güneş’in, “Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Milli Takımımız’ın sol beki Rıdvan olacak” dediği bildirildi.

‘Gençlerin değeri 25 milyon Euro!’

Kara Kartal’da bu sezon sergiledikleri başarılı performanslarla transfer döneminin gözdeleri haline gelen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için karar verildi. İki oyuncunun kulüpteki geleceği için biraraya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın, gençlerin geleceğini şekillendirme konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi. Toplantı sırasında, “Ersin ve Rıdvan için gelen teklifleri geri çevirelim. Sezon sonunda iki oyuncunun değeri 25 milyon Euro olacak” dediği kaydedildi. Başkan Çebi’nin de Sergen hocayla aynı fikirde olduğunu ilettiği belirtildi.

Son Dakika | Beşiktaşta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi Şenol Güneş...

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