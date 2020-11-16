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16.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta gözler testte!

Beşiktaş'ta teknik heyet, futbolcular ve personele bugün bir kez daha toplu halde Kovid-19 PCR testi uygulanacak.

Son dakika - Beşiktaş'ta gözler testte!
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Siyah-beyazlı takımda teknik heyet, futbolcular ve personele bugün bir kez daha toplu halde Kovid-19 PCR testi uygulanacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek olan siyah-beyazlılara antrenman öncesinde test uygulanacak. Daha önce yapılan testleri pozitif çıkan ve hemen evlerinde izolasyona alınan oyuncuların yeni testlerinin negatife dönmesi beklenecek. Bugün yapılacak testler özellikle Rosier, N’Sakala ve Necip için büyük önem taşıyor. Negatif sonuç çıkması halinde bu oyuncuların, Medipol Başakşehir maçında forma giymeleri bekleniyor.

Mola bitiyor
Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir’le 21 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park’ta kritik bir puan mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş’ta iki günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlı takım saat 16.00’da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyuncular çalışmada yer almayacak.

Son dakika - Beşiktaşta gözler testte

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