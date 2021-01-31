Son dakika - Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Lecce'ye kiralandı!

Everton'dan eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Güven Yalçın için yapılan teklif değerlendirmeye alındı. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Lecce, Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.

Trt Spor'un haberine göre anlaşma sağlandı ve Güven Yalçın Lecce'ye kiralandı. İtalyan ekibiyle yapılan sözleşmeye 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklendi.