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31.01.2021 - 17:11 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Lecce'ye kiralandı!

Cenk Tosun'un gelmesiyle birlikte forma şansı azalan Güven Yalçın için İtalya Serie B ekiplerinden Lecce devrede. İtalyan ekibi satın alma opsiyonuyla Güven Yalçın'ı kiraladı.

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Everton'dan eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Güven Yalçın için yapılan teklif değerlendirmeye alındı. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Lecce, Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.

Trt Spor'un haberine göre anlaşma sağlandı ve Güven Yalçın Lecce'ye kiralandı. İtalyan ekibiyle yapılan sözleşmeye 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklendi.

Son dakika - Beşiktaşta Güven Yalçın, Lecceye kiralandı

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