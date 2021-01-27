Son dakika | Beşiktaş'ta Hulk olmazsa Koita

Ara transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüten Beşiktaş’ta, hem yönetim hem de teknik heyet mutlaka bir hücum oyuncusu alınması konusunda fikir birliğine vardı.

Hulk’u kadroya katmak için çaba sarf eden siyah-beyazlı yönetim, transfer döneminde sona yaklaşılması nedeniyle Brezilyalı oyuncuyla ilgili görüşmeleri rafa kaldırabilir. Daha önce milli oyuncu Kenan Karaman ile temas kuran fakat Fortuna Düsseldorf kulübünün devre arasında bonservis istemesi yüzünden farklı isimlere yönelen Beşiktaş’ın, Kasımpaşa’da kadro dışı bırakılan Koita ile ciddi olarak ilgilendiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki Gineli golcünün kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı feshetmesini beklediği bildirildi. Hulk’u listesinin ilk sırasında tutan Kartal’ın, Koita’nın durumuna göre rotasını tamamen deneyimli oyuncuya çevirebileceği ileri sürüldü. Beşiktaş’ın, Avrupa’da top koşturan deneyimli bir golcüyü kiralama bedeli ödemeden 6 aylığına renklerine bağlamaya da sıcak yaklaştığı aktarıldı.

Bu arada Mirin ve Lens’in takımdan ayrılma ihtimallerinin artması nedeniyle golcü arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, imza parası ve menajerlik komisyonu gibi ekstra ücretler için kasasından yüklü miktarda para çıkarmamak adına da çalışma yürütüyor. Yönetim en az maliyetle golcü transferini noktalamanın hesaplarını yapıyor.