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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika | Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı...
08.09.2020 - 11:23 | | İHA

Son Dakika | Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas ve Mirin'le yollar ayrılacak. PAOK maçı öncesinde Douglas'la görüşen Sergen Yalçın, sakatlığı geçen futbolcunun "Kendimi hazır hissetmiyorum" ifadeleri sonrası bu oyuncunun biletini kesti.

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Beşiktaş'ta 2 isim kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz sezon başında takıma dahil olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan Douglas ve geçen sezon kiralık gönderilen Mirin, takımdan ayrı olarak antrenman yapıyor. Welinton ve Montero transferlerinin yanı sıra, Vida, Alpay ve Erdoğan'ı bu bölgede oynatmayı planlayan Sergen Yalçın, stoper bölgesinde rotasyonlu seçeneklere sahip olduğu için Mirin'i kadroda düşünmüyordu. Yalçın, bu futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. Yönetim, Mirin'le sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

Douglas, PAOK maçında gözden düştü

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Douglas'ın bileti ise PAOK maçıyla beraber kesildi. Kadroda sağ bek eksiği bulunan siyah-beyazlılar, bu bölgede Lens'i oynatmak zorunda kalmıştı. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Douglas'ı Yunanistan'a getiremediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Douglas'la konuştum, hazır olmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Sakatlığını atlatmasına karşın takımı Yunanistan'da yalnız bırakan Douglas'ın bileti, bu maçla beraber kesildi.

Beşiktaş Yönetimi, Douglas ve Mirin'le ilgili gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmek istiyor. Douglas'ı Süper Lig'in yeni ekibi BB Erzurumspor istiyor.

 

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