Son dakika | Beşiktaş'ta Josef’e tam not

Beşiktaş formasını ilk kez Gençlerbirliği maçında giyen ve alkış toplayan yeni transfer Josef de Souza, Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da tam not aldı.

Orta sahaya büyük enerji katan Brezilyalı futbolcu hem teknik heyet hem de yönetimin takdirini topladı.

Josef’in özellikle takım savunması ve denge anlamında önümüzdeki dönemde Atiba Hutchinson’la birlikte siyah-beyazlı ekibe büyük katkı yapacağı dile getirildi. Karagümrük maçında ofansif anlamda başarılı olan deneyimli oyuncunun saha içi liderliği konusunda da çok olumlu sinyaller verdiği kaydedildi.

‘Konu para değil’

Josef de Souza, Fatih Karagümrük’e attığı kafa golünün videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken, kendisine ‘para’ emojisi gönderen kullanıcıya da cevap verdi. Al Ahli ile sözleşmesini feshederek Beşiktaş’a gelen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, “Türkiye’ye ülkeyi sevdiğim için geldim. Suudi Arabistan’dan aldığımdan daha az maaş alacağım, yani konu para değil. Konu mutlu olmak ve şampiyonluk zihniyeti olan bir kulüpte oynamak” ifadelerini kullandı.