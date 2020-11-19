Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı! 16 yaşındaki...
19.11.2020 - 15:22 |

Son dakika | Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı! 16 yaşındaki...

Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart cezalısı olmasının ardından Beşiktaş'ta ikinci kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı. Utku oynamazsa kaleyi 16 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak.

ABONE OL

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi kalede büyük şok yaşanıyor.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu cezalı duruma düşmüştü. A Spor'un son dakika haberine göre; ikinci kaleci Utku Yuvakuran’ın adalesinde hafif sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş Doktoru Murat Çevik, Utku için adeta seferberlik ilan etti.

Utku iğneyle de olsa Başakşehir maçında oynamak istediğini iletti. Yuvakuran forma giyemezse 2004 doğumlu Emre Bilgin zorlu Başakşehir maçı için hazır bekletiliyor.

Necip Uysal takımla çalıştı

Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehiri konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Necip Uysal, yeni testlerinin negatif sonuç vermesinin ardından takımla birlikte yapılan antrenmanlarda yer aldı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tümer Metin'e şok cevap: 'Hoş olmadı!'

Son dakika | Beşiktaşta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı 16 yaşındaki...

Derby County'nin Bristol'e attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Reşit Karabacak son yolculuğuna uğurlandı
    Reşit Karabacak son yolculuğuna uğurlandı
  2. Eduok takımdan ayrı çalıştı
    Eduok takımdan ayrı çalıştı
  3. Büyükekşi'den kulübe destek çağrısı
    Büyükekşi'den kulübe destek çağrısı
  4. Başakşehir, Beşiktaş'a hazırlanıyor!
    Başakşehir, Beşiktaş'a hazırlanıyor!
  5. G.Saray'da 3 yıldızın tedavisi sürüyor
    G.Saray'da 3 yıldızın tedavisi sürüyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Khimki Moskova - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den borç açıklaması

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz'den borç açıklaması

Son dakika | Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme

Son dakika | Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme

Son dakika | Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı! 16 yaşındaki...

Son dakika | Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı! 16 yaşındaki...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet