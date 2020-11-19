Son dakika | Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da sakatlandı! 16 yaşındaki...

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi kalede büyük şok yaşanıyor.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu cezalı duruma düşmüştü. A Spor'un son dakika haberine göre; ikinci kaleci Utku Yuvakuran’ın adalesinde hafif sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş Doktoru Murat Çevik, Utku için adeta seferberlik ilan etti.

Utku iğneyle de olsa Başakşehir maçında oynamak istediğini iletti. Yuvakuran forma giyemezse 2004 doğumlu Emre Bilgin zorlu Başakşehir maçı için hazır bekletiliyor.

Necip Uysal takımla çalıştı

Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehiri konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Necip Uysal, yeni testlerinin negatif sonuç vermesinin ardından takımla birlikte yapılan antrenmanlarda yer aldı. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.