Son dakika | Beşiktaş'ta Kalinic ve Sangare'nin faturası kesildi

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan yaz transfer döneminin ardından yönetim 'değişim' kararı aldı...Transfer ve oyuncu izleme sorumlusu Erdal Torunoğulları olmasına rağmen süreçte farklı isimler de yer almış ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle sorunlar çıkmıştı.

Özellikle Nikola Kalinic ve Nazım Sangare pazarlıklarında aktif rol oynayan Başkan Vekili Cenk Sümer'in artık transfere karışmayacağı öğrenildi.

GÖREVDEN ALINIYOR

Gelen taleplere kayıtsız kalamayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sümer'i farklı bir göreve kaydıracağı ifade edildi. Futbol A.Ş.'nin kasım ayında yapılacak Genel Kurulu'nda yeni isimlerin görev alacağı belirtildi.

YABANCI SPORTİF DİREKTÖR

Bu arada kulüpte sportif direktörlük konusunun da yeniden gündeme geldiği ve yabancı bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.