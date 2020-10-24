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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta Kalinic ve Sangare'nin faturası kesildi
24.10.2020 - 10:36 | | SABAH

Son dakika | Beşiktaş'ta Kalinic ve Sangare'nin faturası kesildi

Transfer döneminde olumsuz sonuçlanan Kalinic ve Sangare pazarlıklarında aktif rol oynayan Cenk Sümer'e transferden el çektirecek olan Başkan Çebi, yeni isimleri göreve getirecek.

Son dakika | Beşiktaş'ta Kalinic ve Sangare'nin faturası kesildi
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Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan yaz transfer döneminin ardından yönetim 'değişim' kararı aldı...Transfer ve oyuncu izleme sorumlusu Erdal Torunoğulları olmasına rağmen süreçte farklı isimler de yer almış ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle sorunlar çıkmıştı.

Özellikle Nikola Kalinic ve Nazım Sangare pazarlıklarında aktif rol oynayan Başkan Vekili Cenk Sümer'in artık transfere karışmayacağı öğrenildi.

GÖREVDEN ALINIYOR
Gelen taleplere kayıtsız kalamayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sümer'i farklı bir göreve kaydıracağı ifade edildi. Futbol A.Ş.'nin kasım ayında yapılacak Genel Kurulu'nda yeni isimlerin görev alacağı belirtildi.

YABANCI SPORTİF DİREKTÖR
Bu arada kulüpte sportif direktörlük konusunun da yeniden gündeme geldiği ve yabancı bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.

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Son dakika | Beşiktaşta Kalinic ve Sangarenin faturası kesildi

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