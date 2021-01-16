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16.01.2021 - 18:16 | | Sporx

Son dakika - Beşiktaş'ta Larin için 3 milyon euroluk teklif!

Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile transfer döneminin gözdesi haline gelen Larin'e Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes talip oldu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Larin için 3 milyon euroluk teklif!
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Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin transfer döneminin de gözde isimlerinden biri haline geldi.

Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon'un listesinde yer alan Larin'e aynı ligden Nantes da talip oldu. Larin'in transferi için 3 milyon euro transfer bütçesi ayıran Nantes, Kanadalı futbolcunun menajeri Paul Tenorio ile temasa geçti.

Nantes'ın 3 milyon euroluk teklifini Beşiktaş'a ileten menajer Tenorio, siyah-beyazlı kulüpten ret cevabı aldı ve görüşmeler sözleşme aşamasına gelmeden sona erdi.

Bu süper Beşiktaş forması altında fırtına gibi esen Larin'in bonservisi için 7-10 milyon euro aralığında bir bedel belirleyen Beşiktaş, 25 yaşındaki Kanadalı futbolcunun 2020 Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini de 3 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Beşiktaş ile 1.6 milyon euroluk sözleşmenin altına imza atan ve daha sonra 400 bin euro maaş indirimi gerçekleştiren Cyle Larin de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ve Ocak ayında siyah-beyazlı kulüpten ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydetti.

Son dakika - Beşiktaşta Larin için 3 milyon euroluk teklif

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