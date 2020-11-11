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11.11.2020 - 09:56 | | Sabah

Son dakika | Beşiktaş'ta Lens'ten şok eden karar! Ayrılmak istemiyor

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncunun devre arasında da takımdan ayrılmak istemediği belirtildi. Mirin ve Douglas'ın ise oynamak adına ikinci devre kiralık olarak gitmeye razı oldukları öğrenildi.

Son dakika | Beşiktaş'ta Lens'ten şok eden karar! Ayrılmak istemiyor
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Siyah-beyazlıların sezon başında lisans çıkarmadığı ve kadro dışı bıraktığı Lens, Isimat-Mirin ve Douglas, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde genç oyuncularla birlikte A Takım'dan ayrı saatte ve ayrı sahada çalışıyor.

Yaz döneminde teklifleri geri çeviren Mirin ve Douglas'ın oynamak adına ikinci devre kiralık olarak gitmeye razı oldukları, Lens'in ise ayrılmak istemediği belirtildi.

ÇEBİ'DEN TAKIMA YAKIN MARKAJ

Siyah-beyazlılarda 3-1'lik Gaziantep FK mağlubiyeti keyifleri bozarken Başkan Ahmet Nur Çebi, duruma el koydu. Çebi, her gün tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara moral vermeye çalışıyor.

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Son dakika | Beşiktaşta Lensten şok eden karar Ayrılmak istemiyor

 

 

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