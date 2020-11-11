Son dakika | Beşiktaş'ta Lens'ten şok eden karar! Ayrılmak istemiyor

Siyah-beyazlıların sezon başında lisans çıkarmadığı ve kadro dışı bıraktığı Lens, Isimat-Mirin ve Douglas, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde genç oyuncularla birlikte A Takım'dan ayrı saatte ve ayrı sahada çalışıyor.

Yaz döneminde teklifleri geri çeviren Mirin ve Douglas'ın oynamak adına ikinci devre kiralık olarak gitmeye razı oldukları, Lens'in ise ayrılmak istemediği belirtildi.

ÇEBİ'DEN TAKIMA YAKIN MARKAJ

Siyah-beyazlılarda 3-1'lik Gaziantep FK mağlubiyeti keyifleri bozarken Başkan Ahmet Nur Çebi, duruma el koydu. Çebi, her gün tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara moral vermeye çalışıyor.