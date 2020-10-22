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22.10.2020 - 08:15 | | TAKVİM

Son dakika | Beşiktaş'ta Mensah depremi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mensah transferinde hiç olmadık bir gelişme yaşandı. Portekiz takımlarından Guimaraes, siyah-beyazlı kulüpten yetiştirme bedeli istedi.

Son dakika | Beşiktaş'ta Mensah depremi
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İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı. Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu.

A.Madrid, bunun üzerine Mensah'ı Getafe'den Guimaraes'e geri verdi. Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son olarak Kayseri'ye kiralayıp sattı. Ancak haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.

İspanyol medyasına göre Mensah'ın yüzde 50 hakkı Atletico'da değil Guimaraes'te. Yüzde 50 bonservis haklarının kendinde olduğunu
iddia eden Guimaraes, Beşiktaş'tan para talep ediyor. 

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