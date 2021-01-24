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24.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Montero yabancı sınırına takıldı! Muhtemel 11'ler...

Yoğun maç trafiğinde hem herkese şans tanımak hem de sakatlık riskini azaltmak isteyen Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Montero’yu Göztepe maçının kadrosuna almadı. Yabancı sınırına takılan İspanyol stoperin yokluğunda Welinton görev yapacak

Son dakika - Beşiktaş'ta Montero yabancı sınırına takıldı! Muhtemel 11'ler...
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SERDAR SARIDAĞ

Göztepe engelini de kayıpsız geçerek, Süper Lig’in ilk yarısını lider kapatmak isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın tüm hesaplarını üç puan üzerine yapıyor. Yoğun maç trafiğinde hem kadrodaki herkese forma vermeye çalışan hem de oyuncularını zaman zaman dinlendirmeyi hedefleyen Yalçın bugün de bazı isimleri yedeğe çekmeyi planlıyor.

Süper Lig’de 3-4 gün arayla maç oynandığı için olası sakatlıkların önüne geçmek isteyen siyah-beyazlı hocanın, Göztepe karşısında Rıdvan Yılmaz’ı dinlendirerek, Fabrice N’Sakala’ya ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Galatasaray derbisini sarı kart cezası yüzünden kaçırırken, Karagümrük maçında 90 dakika yedek bekleyen Welinton’u da 11’de sahaya sürmeyi düşünen Kartal’ın teknik patronu, son dönemde çok iyi bir çıkış yakalayan Francisco Montero’yu sürpriz bir kararla maç kadrosuna almadı. İspanyol stoper yabancı sınırına takılırken, Ajdin Hasic de üst üste 3. maçta kadroya dahil edilmedi.

Ersin, Atiba, Souza, Rosier, Larin ve Aboubakar gibi isimleri yine ilk 11’de oynatması beklenen Sergen Yalçın, Oğuzhan ile Mensah arasındaki tercihini bugün yapacak. Ghezzal ile N’Koudou arasında da kararsızlık yaşayan siyah-beyazlı hocanın, Fransız oyuncuyu 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.
Bu arada Sergen Yalçın takımla yaptığı son toplantıda Göztepe maçının önemini anlatarak uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adamın, Karagümrük maçındaki gibi kararlı ve sabırlı bir oyun istediği vurgulandı.

 

Son dakika - Beşiktaşta Montero yabancı sınırına takıldı Muhtemel 11ler...

Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda
Kartal’da Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan bu oyuncular, Göztepe karşısında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki zorlu Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik heyetin; Vida, Mensah ve Ghezzal’ı sertlik ve itirazdan uzak durmaları için uyardığı bildirildi.

Son dakika - Beşiktaşta Montero yabancı sınırına takıldı Muhtemel 11ler...

Hem ilk maç hem de dalya!
Göztepe ile hafta arası 2.5 yıllık sözleşme imzalayan yeni teknik direktör Ünal Karaman ilk sınavını Beşiktaş deplasmanında verecek. Süper Lig’de 100. kez teknik patron olarak sahaya çıkarak ‘dalya’ yapacak olan Karaman, İstanbul’dan güzel bir sonuçla ayrılacaklarına inandığını söyledi. 25 puanı bulunan Göztepe, İlhan Palut’un görevden ayrılmasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor’u 3-2, Gençlerbirliği’ni de 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

 

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