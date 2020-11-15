Son dakika - Beşiktaş'ta N’Koudou dönüş için geri sayımda

Kevin N’Koudou yeniden formasına kavuşmak için artık gün sayıyor. Sakatlığı yüzünden yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak olan Fransız sol kanat oyuncusu bu sezon sadece 25 Ağustos tarihinde PAOK ile deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında görev yaptı.

Yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören N’Koudou hafta arası takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Ciddi seviyede antrenman ve maç eksiği bulunan 25 yaşındaki yetenekli futbolcunun güç depoladığı ve fiziksel açıklarını kapatmaya çalıştığı aktarıldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman performansına göre N’Koudou’yu Medipol Başakşehir maçının kadrosuna almanın hesaplarını yapıyor. Ancak deneyimli oyuncunun kulübede beklemesi ve sol kanatta yine Cyle Larin’in oynaması bekleniyor.

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