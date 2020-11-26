Son Dakika | Beşiktaş'ta Oğuzhan Özykup da geri döndü

Siyah-beyazlı futbolcuların, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, istasyon koşularının ardından, pas, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışmaları yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, yarı sahada oynanan çift devreli taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Necip Uysal ve Valentin Rosier’in ardından Kovid-19 izolasyon sürecini tamamlayan Oğuzhan Özyakup da dün takıma geri döndü. Fabrice N’Sakala ve Ajdin Hasic’in de bugün veya yarın takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu