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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ta ortak kararla Tyler Boyd'un lisansı çıkarılmadı!
09.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Beşiktaş'ta ortak kararla Tyler Boyd'un lisansı çıkarılmadı!

Beşiktaş’ta 30 kişilik resmi kadro dün TFF’ye teslim edilirken Lens, Mirin ve Douglas’ın yanı sıra Boyd listeye yazılmadı. Maçlarda fazla varlık gösteremeyen Boyd’un liste dışında bırakılması konusunda teknik heyet görüş birliğine varırken, yönetimin de bu düşünceyi desteklediği öğrenildi.

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İlk N’Koudou düşünüldü
Beşiktaş’ta 30 kişilik resmi kadro dün TFF’ye teslim edilirken Lens, Mirin ve Douglas’ın yanı sıra Boyd listeye yazılmadı. Siyah-beyazlılar ilk olarak sakatlık sorunları bulunan Kevin N’Koudou’yu liste dışında bırakmayı planladı. Kulüp doktoru yapılan görüşmede, “Şu an için iyileşti ancak elbette bir daha sakatlanmayacağı anlamına gelmez” dedi. Teknik kadro ve yönetim bunun üzerine bir başka sol kanat oyuncusu Tyler Boyd’un durumunu masaya yatırdı.

Yönetim destek verdi
Siyah-beyazlı teknik heyet kendi arasında yaptığı toplantıda, “Biz geçen sezon sağlıklı olduğunda sol kanatta sürekli N’Koudou’yu oynattık. Düzenli oynayıp, form tutarsa sol kanatta sorun yaşamayız” görüşünü dile getirdi. Teknik heyet, oynadığı maçlarda fazla varlık gösteremeyen Boyd’un liste dışında bırakılması konusunda görüş birliğine varırken, yönetimin de bu düşünceyi desteklediği öğrenildi. Ajdin Hasic’in isminin ise gündeme getirilmediği belirlendi.

Son dakika | Beşiktaşta ortak kararla Tyler Boydun lisansı çıkarılmadı

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Son dakika | Beşiktaşta ortak kararla Tyler Boydun lisansı çıkarılmadı

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