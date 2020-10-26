Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak!
26.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak!

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayı ilk kez Denizli’de giyecek.

Son dakika - Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak!
ABONE OL

Beşiktaş dün basına kapalı yaptığı son antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma koşusu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Yalçın’ın çift kale maçta Denizli’de sahaya süreceği 11’i denediği vurgulandı.
Kartal’da yeni transferlerden Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayı ilk kez Denizli’de giyecek. Mensah, N’Koudou ve Hasic’in yokluğunda 4-2-1-3 dizilişine dönecek olan teknik patron Sergen Yalçın’ın, savunmanın sağında Rosier’e, sağ kanatta ise Ghezzal’a görev vermesi bekleniyor.

Son dakika - Beşiktaşta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak

Son dakika - Beşiktaşta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak

22 gün sonra
Kartal bugün Yukatel Denizlispor’la yapacağı maçla birlikte tam 22 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş, Süper Lig’de son olarak 4 Ekim’de Vodafone Park’ta Gençlerbirliği ile karşılaşırken, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Milli maçlar için lige verilen aradan sonra 5. haftayı da fikstür gereği bay geçen siyah-beyazlı takım bu uzun boşlukta Karagümrük’le oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası!

 

    Çalımbay: “Villarreal maçının rövanşını dört gözle bekliyoruz”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Trabzonspor'da büyük değişim çare olmadı
      Son dakika - Trabzonspor'da büyük değişim çare olmadı
    2. İstanbul Challenger’da zafer Ivashka’nın
      İstanbul Challenger’da zafer Ivashka’nın
    3. Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan toplantı! ‘Bir galibiyet yeter’
      Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan toplantı! ‘Bir galibiyet yeter’
    4. Son dakika - Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak!
      Son dakika - Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak!
    5. Kadınlarda Forchini erkeklerde Paez
      Kadınlarda Forchini erkeklerde Paez



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nurmagomedov'dan duygusal veda!

    Nurmagomedov'dan duygusal veda!

    Mehmet Kazan golfte başarıdan başarıya koşuyor

    Mehmet Kazan golfte başarıdan başarıya koşuyor

    Son dakika - Futbolcuları Gökhan Gönül götürdü! Trabzonspor maçı bitiminde....

    Son dakika - Futbolcuları Gökhan Gönül götürdü! Trabzonspor maçı bitiminde....

    Son dakika - Fenerbahçe'de yeni transferlerin zaferi

    Son dakika - Fenerbahçe'de yeni transferlerin zaferi

    Sıradaki Haber