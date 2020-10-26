Son dakika - Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal 11’de başlayacak!

Beşiktaş dün basına kapalı yaptığı son antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma koşusu ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Yalçın’ın çift kale maçta Denizli’de sahaya süreceği 11’i denediği vurgulandı.

Kartal’da yeni transferlerden Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayı ilk kez Denizli’de giyecek. Mensah, N’Koudou ve Hasic’in yokluğunda 4-2-1-3 dizilişine dönecek olan teknik patron Sergen Yalçın’ın, savunmanın sağında Rosier’e, sağ kanatta ise Ghezzal’a görev vermesi bekleniyor.

22 gün sonra

Kartal bugün Yukatel Denizlispor’la yapacağı maçla birlikte tam 22 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş, Süper Lig’de son olarak 4 Ekim’de Vodafone Park’ta Gençlerbirliği ile karşılaşırken, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Milli maçlar için lige verilen aradan sonra 5. haftayı da fikstür gereği bay geçen siyah-beyazlı takım bu uzun boşlukta Karagümrük’le oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazanmıştı.