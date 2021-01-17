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17.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi!

Maçın her dakikasında rakibinden üstün olmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, isimlere değil sisteme sadık kalınmasını istedi. Yalçın, antrenmanlarda uyguladığı taktiğin ve duran top çalışmalarının sahaya aktarılmasını talep etti.

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi!
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SERDAR SARIDAĞ

Ligin ilk yarısındaki maçlarda artık sona doğru yaklaşan ve yarıştaki önemli rakiplerinden Galatasaray’ı yenmenin hesaplarını yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadroda dokuz kişinin ismini netleştirdi.

Geriye kalan iki bölgeye aday olan isimler ise, bu sabahki maç analizi toplantısından önce netleştirecek.
Kalede Ersin ile devam edip, savunmada cezalı Welinton’un yerine Montero’ya şans tanıyacak olan deneyimli teknik adam, defansın önünde ise Souza ve Atiba’ya şans verecek. Solda Larin’i, ileride forvet olarak Aboubakar’ı oynatacak olan Sergen Yalçın, Ghezzal ve Oğuzhan konusunda kararsız kaldı.

Orta sahanın en ileri noktasında Oğuzhan ile Mensah’dan birini seçecek olan tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Ghezzal ile N’Koudodu arasında bir tercih yapacak. N’Koudou’yu seçmesi halinde Larin’in sağa, N’Koudou’yu ise sola çekecek olan Sergen Yalçın, orta sahada ise Oğuzhan’a daha sıcak bakıyor.
Kimi keserse kessin, iki tane önemli hamle oyuncusuna da kenarda tutacak olan siyah - beyazlı hoca, bu tercihleriyle, takımının, maçın her dakikasında rakibinden üstün olmasını planlıyor. Tam sahada yapılmış olan dünkü taktik ağırlıklı çift kale maçta bu dört ismi sırasıyla deneyen Yalçın, isimlere değil, sisteme bağlı kalınmasını istedi.
Kim oynarsa oynasın, verilen taktiğe sadık kalınması gerektiğini oyuncularına aktaran başarılı teknik adam, duran top organizasyonlarındaki çalışmaların da sahada kusursuz uygulanması gerektiğini ifade etti.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi

Yalçın’ın derbi  karnesi pekiyi
Geçen sezonun ikinci devresinde Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile oynanan 3 İstanbul derbisinden hiç yenilgi almadı, bu karşılaşmaların ikisi galibiyet, biri ise beraberlikle sonuçlandı. Sergen Yalçınlı Beşiktaş, geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe’yi de 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sezon Fenerbahçe’yi de 4-3 yendi.
Yalçın’ın Beşiktaş’ı, Trabzonspor’la da geçen sezon 2-2 berabere kalırken, bu sezon deplasmanda 3-1 galip gelmeyi başardı.

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