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14.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Necip ve N’Sakala'yı bekliyor!

Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N’Sakala’dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi’yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza’yı defansa çekecek

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Necip ve N’Sakala'yı bekliyor!
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SERDAR SARIDAĞ

Medipol Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan fakat milli arada Kovid-19 virüsüyle boğuşan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu hastalığa ilk yakalanan oyuncuların dönüşünden umutlu. Necip ve N’Sakala’nın maça yetişme ihtimalini göz önünde bulunduran tecrübeli çalıştırıcı, bu durumun netleşmesinden sonra kadro planlamasına geçecek.
Savunması neredeyse tamamen çöken orta sahadan da üç kayıp veren siyah-beyazlıların teknik patronu, alt yapıdan 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi’yi de idmanlara dahil etti. Hem virüs taşıyan hem de milli takım kamplarında bulunan oyuncuların eksikliği nedeniyle dün 15 kişilik bir kadroya antrenman yaptıran Sergen Yalçın, milli takımlardan dönecek olan isimlerin katılmasından sonra Medipol Başakşehir maçının on biri üzerinde çalışacak.

Ersin Destanoğlu’nun cezası nedeniyle kalede Utku’yu oynatacak olan deneyimli hoca, sakatlıktan çıkan Gökhan Töre ve N’Koudou gibi isimlerden de faydalanmaya çalışacak. Sergen Yalçın, mecbur kalırsa Josef Souza ve Atiba ikilisinden birini de savunmaya stoper olarak çekecek. Aboubakar’ın milli takımda attığı gollere sevinen Yalçın, bu oyuncuyu Larin ile birlikte oynatacak. Taşların yerinden oynaması nedeniyle rotasyonlu bir kadro çıkarmak zorunda kalacak olan Sergen Yalçın’ın, Ljajic’e de şans vermesi bekleniyor.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçın, Necip ve N’Sakalayı bekliyor

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