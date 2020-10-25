Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şaşkın! 37'lik Atiba'yı geçemediler...

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta sezona kötü başlayan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup’un formsuzluğu Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın adeta elini kolunu bağlıyor. Siyah-beyazlı hoca, ofansif orta sahalar Ljajic ve Oğuzhan’ın beklentilere bir türlü karşılık verememesi yüzünden, 8 numara pozisyonunda 37 yaşındaki ön libero Atiba Hutchinson’ı oynatmak zorunda kalıyor.



Sergen Yalçın, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evinde izolasyona alınan Bernard Mensah’ın yokluğunda Yukatel Denizlispor ile yarın deplasmanda oynanacak kritik karşılaşmada orta sahayı Josef-Dorukhan-Atiba üçlüsünden oluşturacak. Defansif özellikli üç oyuncuya 11’de görev verdiği için Gençlerbirliği maçından sonra eleştiri alan Yalçın, Denizli’de de zorunlu olarak bu oyuncularla maça başlayacak.

Beşiktaş’ın teknik patronu normal şartlarda orta alanda en az bir ofansif oyuncuya yer vermek istiyor. Ancak Sergen Yalçın, Ljajic ve Oğuzhan’ın fiziksel açıdan 8 Şubat’ta 38 yaşına girecek olan Atiba’nın gerisinde kalmaları yüzünden tercihini Kanadalı oyuncudan yana kullanıyor.

Ljajic ve Oğuzhan’ın bugün Denizli kafilesinde yer alacakları öğrenildi. Hem fiziksel hem de form olarak eksikleri bulunan deneyimli oyuncuların ihtiyaç halinde ikinci yarıda şans bulmaları bekleniyor.