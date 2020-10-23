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23.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor!

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba’nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal’ın yer alması bekleniyor

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor!
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SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılarak kötü gidişini noktalamak istiyor. Ancak zorlu karşılaşma öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın eli, kolu sakatlıklardan dolayı adeta bağlanmış durumda.
N’Koudou, Hasic, Ljajic, Oğuzhan ve Atakan’ın yaşadığı sakatlıkların yanı sıra Mensah’ın karantinada bulunması nedeniyle Denizlispor maçında ideal 11’ini kurmakta zorlanan Yalçın sistem değişikliğine gitmenin hesaplarını yapıyor. Savunma hattını Rosier-Vida-Welinton-N’Sakala dörtlüsüyle kurmayı planlayan Sergen Yalçın, Oğuzhan’ın sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle orta saha ile hücum hattında farklı senaryoları masaya yatırdı.

Buna göre orta sahada şu an için mecburen Dorukhan, Josef ve Atiba’ya görev verecek olan siyah-beyazlı teknik adam, Oğuzhan’ın tamamen hazır olması halinde üç defansif orta sahadan birini eleyecek. Kanatlarda Rachid Ghezzal ile Gökhan Töre’yi oynatmayı düşünen Sergen Yalçın’ın, 4-1-4-1 dizilişinden 4-2-1-3 veya 4-3-3 gibi sistemlere geçiş yapabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Zorunlu değişiklikler doğrultusunda Cyle Larin ve Vincent Aboubakar’ı aynı anda oynatma seçeneğini göz önünde bulunduran deneyimli hoca, son anda hazır duruma gelmesi halinde Adem Ljajic’i ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi düşünüyor.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor

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