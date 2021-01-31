Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transferi ve ayrılığı açıkladı!
31.01.2021 - 18:32 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transferi ve ayrılığı açıkladı!

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transferi ve ayrılığı açıkladı!
ABONE OL

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR
"İlk yarı performansımız çok iyiydi. Oyuncularımız büyük özveriyle oynadılar. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Zor bir maçla başlıyor. Trabzonspor zor bir takım. Abdullah Hoca geldikten sonra ciddi çıkış içerisinde. Kupayı kazandılar, moralleri iyi. Biz iyi hazırlandık"

"İyi konsantre olduk. Kolay bir maç oynanmayacak, o çok net belli. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Biraz daha önde, topa daha hakim olan taraf olmaya ve kazanmaya çalışacağız. Umarım güzel bir müsabaka olur."

"Sezon ortasında herkes kadrosunu güçlendiriyor. Bilal katıldı, Cenk katılacak. Ufak da olsa takviye yapmaya çalıştık. Zaten iyi bir kadromuz var. Kulübümüz ekonomimiz doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Taraftar bazen tepki gösteriyor ama çok da şey yapmamak, kulübün durumunu bilmek lazım. Cenk önemli, kulübü bilen, şampiyonluk yaşamış, Premier Lig'de oynayan önemli bir oyuncu. Mutlaka katkı sağlayacaktır."

"Mirin gitti. Cenk gelecek. Gökhan 2 hafta olmayacak. O da hoş olmadı. Tam formunu yakalamıştı."

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, görevini bıraktı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...
      Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...
    2. Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...
      Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...
    3. Sergen Yalçın transferi ve ayrılığı açıkladı!
      Sergen Yalçın transferi ve ayrılığı açıkladı!
    4. Mustafa Kaplan istifa kararını açıkladı!
      Mustafa Kaplan istifa kararını açıkladı!
    5. Samsunspor'dan "kural hatası" başvurusu!
      Samsunspor'dan "kural hatası" başvurusu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması! "Görüşme devam ediyor"

    Son dakika - Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması! "Görüşme devam ediyor"

    Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı

    Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı

    Son dakika - Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Lecce'ye kiralandı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Lecce'ye kiralandı!

    Necati Erkmen: Üzgünüz, önemli bir maçı kaybettik

    Necati Erkmen: Üzgünüz, önemli bir maçı kaybettik

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet