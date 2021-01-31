Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transferi ve ayrılığı açıkladı!

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"İlk yarı performansımız çok iyiydi. Oyuncularımız büyük özveriyle oynadılar. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Zor bir maçla başlıyor. Trabzonspor zor bir takım. Abdullah Hoca geldikten sonra ciddi çıkış içerisinde. Kupayı kazandılar, moralleri iyi. Biz iyi hazırlandık"

"İyi konsantre olduk. Kolay bir maç oynanmayacak, o çok net belli. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Biraz daha önde, topa daha hakim olan taraf olmaya ve kazanmaya çalışacağız. Umarım güzel bir müsabaka olur."

"Sezon ortasında herkes kadrosunu güçlendiriyor. Bilal katıldı, Cenk katılacak. Ufak da olsa takviye yapmaya çalıştık. Zaten iyi bir kadromuz var. Kulübümüz ekonomimiz doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Taraftar bazen tepki gösteriyor ama çok da şey yapmamak, kulübün durumunu bilmek lazım. Cenk önemli, kulübü bilen, şampiyonluk yaşamış, Premier Lig'de oynayan önemli bir oyuncu. Mutlaka katkı sağlayacaktır."

"Mirin gitti. Cenk gelecek. Gökhan 2 hafta olmayacak. O da hoş olmadı. Tam formunu yakalamıştı."