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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Atiba kararı!
31.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Atiba kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Malatyaspor karşılaşmasına farklı bir 11 ile çıkacak. Josef de Souza’nın kırmızı kart cezalısı olması, koronavirüsü atlatan Mensah’ın takıma katılmasıyla tercihler değişecek. Ancak Atiba yine ‘10 numara’ pozisyonunda oynayacak.

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SERDAR SARIDAĞ

Haftayı Y.Denizlispor galibiyetiyle kapatarak takım üzerinde olumsuz havayı dağıtan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Malatya karşılaşmasında özellikle orta sahada değişime gidecek.

Josef de Souza’nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki maçta orta saha kurgusunu değiştirecek olan siyah-beyaz teknik adam, Mensah’ın hazır olması halinde Dorukhan-Atiba-Mensah üçlüsünü oynatacak. 14 gün karantinada olması nedeniyle takımla birlikte iki haftalık idman eksiği olan ve bu farkı gün geçtikçe kapatan Mensah, sıkıntı olmaması halinde ilk on birde yer alacak. Aksi durumda ise Sergen Yalçın’ın geride Dorukhan ve Necip’i, forvet arkasında ise Atiba’yı görevlendirebileceği belirtildi.

Atiba’nın son maçta adeta bir “10 numara” gibi görev yapması ve başarılı olması nedeniyle onu geride oynatmak istemeyen Sergen Yalçın, Mensah’ın olması durumunda bile Atiba’yı ileride oynatabileceği öğrenildi. Atiba’nın 37 yaşında böyle bir performans göstermesine hayran kalan Yalçın’ın bu nedenle Kanadalı oyuncuyu geriye çekmek istemediğini kurmaylarına söylediği bildirildi.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçından flaş Atiba kararı

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçından flaş Atiba kararı

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